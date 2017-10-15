Карлсон: «Вашингтону» нужно сделать выводы и стать лучше

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал разгром от «Филадельфия Флайерз» (2:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В последний раз команда пропускала 8 голов в «регулярках» в конце января 2006 года.

«Я думаю, мы действительно сделали слишком много ошибок. Это всё началось для нас со средней зоны. Соперник проделал отличную работу. То, как мы проиграли, разочаровывает. У нас есть время подумать и обсудить это поражение. Нам нужно сделать выводы и стать лучше», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.