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Карлсон: «Вашингтону» нужно сделать выводы и стать лучше

15 октября 2017, воскресенье. 12:20 Хоккей

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал разгром от «Филадельфия Флайерз» (2:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В последний раз команда пропускала 8 голов в «регулярках» в конце января 2006 года.

«Я думаю, мы действительно сделали слишком много ошибок. Это всё началось для нас со средней зоны. Соперник проделал отличную работу. То, как мы проиграли, разочаровывает. У нас есть время подумать и обсудить это поражение. Нам нужно сделать выводы и стать лучше», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Филадельфия Флайерз
Новости. Хоккей
15 октября 2017, воскресенье
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