Кузнецов: у «Филадельфии» всё залетало в наши ворота

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал разгром от «Филадельфия Флайерз» (2:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ.



«Бывает такое, когда вроде бы всё делаешь правильно. Но соперник создаёт моменты, и у них всё залетает в наши ворота. А мы тоже создаём моменты, но не забиваем. Один из ключевых эпизодов – конец первого периода, когда мы играем в большинстве, но «Филадельфия» забрасывает нам шайбу. Этот гол стал определяющим. Впереди очень много матчей, и нельзя зацикливаться на каком-то одном. Неприятно так проигрывать. Но нам нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше.



Именно из таких игр и делаются выводы. После таких поражений команда должна ещё сильнее сплотиться. На льду работает вся команда. Просто так получается, что до нас последних доходит шайба, и мы решаем какие-то моменты. Но самое главное – забивать не сейчас, а в самое нужное время», — цитирует игрока «Советский спорт».

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