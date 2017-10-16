Вратарь «Вегаса» Флёри пропустил матч с «Бостоном» из-за сотрясения мозга

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри пропустил матч с «Бостон Брюинз» из-за сотрясения мозга. Перед игрой он и нападающий Джонатан Маршессо были помещены в список травмированных, сообщается на официальном сайте НХЛ. С «Бостоном» сыграл Малькольм Суббэн, «Вегас» выиграл со счётом 3:1.

Флёри получил сотрясение мозга в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:6), когда нападающий Энтони Манта врезался в его голову коленом. В четырёх встречах чемпионата он одержал три победы, в среднем пропуская 2,48 шайбы за матч и отразив 92,5% бросков.

Маршессо, забивший один гол в четырёх матчах, выбыл с травмой нижней части тела.

Шип в клетке. Новичок «Вегаса» забил, но попал к тренеру-мучителю А ещё он выиграл все вбрасывания. Почти.

Видео, в котором Флёри получает травму, можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.