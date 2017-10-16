Карлайл: игроки «Анахайма» сжимали свои клюшки, это признак неуверенности

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» со счётом 1:3 и отметил, что его команда не смогла сыграть все 60 минут и была неуверенна в себе.

«Мы не играли все 60 минут. Игроки начали сжимать свои клюшки, проигрывали в борьбе за ничейные шайбы. Вместо того, чтобы спокойно вести игру и завладеть шайбой, мы отбрасывали её от себя. Обычно это признак недостатка уверенности. Нам надо постараться исправить это», — цитирует Карлайла TSN.