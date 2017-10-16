Петерссон: «Авангарду» надо сыграть с максимальным напором у ворот «Адмирала»

Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон поделился ожиданиями от матча с «Адмиралом», который начнётся в Омске в 16:00 мск.



«Трудно сказать, почему в последнее время мы чередуем победы с поражениями. В последней игре мы смотрелись хорошо, просто не смогли забить. Сегодня нам нужно выйти с гораздо более агрессивным настроем, действовать с максимальным напором около их ворот, применять прессинг против вратаря „Адмирала“. И было бы неплохо забить как можно раньше, думаю, это нам поможет завладеть инициативой.



У нас в каждом матче появляются отличные шансы в большинстве. Мы наносим немало бросков и наседаем на чужие ворота. Наверное, стоит ещё более агрессивно идти на пятак, закрывать голкипера, искать и находить отскоки, выигрывать единоборства. И мы сможем добиться своей цели.

Календарь одинаков для всех команд в лиге, нет смысла про это вспоминать. Расписание такое, какое есть, матчей действительно много, но в такой ситуации на первый план выходит то, как мы готовимся к каждой игре внутри команды. Когда приходит время нового матча, мы должны быть готовы, вот и всё. Всё зависит только от нас", — цитирует Петерссона пресс-служба клуба.