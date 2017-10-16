Стиллман: мне важно было поднять боевой дух игроков «Адмирала»

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Фредрик Стиллман прокомментировал итоги встречи с «Авангардом» (2:3).



«Болезненное поражение, пропустили третий гол в самой концовке встречи. Мы неудачно выступили во втором периоде, в третьем отрезке смогли вернуться, я доволен ребятами и игрой, но недоволен результатом.



Не могу сказать, что я многое изменил в «Адмирале». Конечно, были нюансы, поработали над обороной, но основной момент был в том, чтобы поднять боевой дух команды», — передаёт слова Стиллмана корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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