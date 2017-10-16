Мартемьянов: у Метсолы отличные шансы на попадание в сборную Финляндии на ОИ

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги после победы над «Барысом» (3:1).



«Тяжёлая игра, «Барыс» — один из лидеров нашей конференции, очень неплохо играет в атаке. Мы это всё разобрали, скрупулезно подошли к оборонительным действиям. И, в общем, закрыли то, откуда исходила угроза. К сожалению, немного не дотерпели до конца. Мы в атаке сыграли рационально, использовали свои моменты, бригада меньшинства неплохо работала. В общем, команда выполнила игровое задание на 100%.



Шансы Юхи Метсолы на попадание в состав олимпийской сборной Финляндии? На данном этапе у него шансы очень высокие. Он наконец-то поймал свою игру, играет надёжно, один из лидеров команды. Думаю, если будет так продолжать, путь в сборную ему будет открыт», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Барыса».

Посмотреть видео можно на официальном канале «Барыса» в YouTube.