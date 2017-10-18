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«Филадельфия» разгромила «Флориду», Проворов и Дадонов очков не набрали

18 октября 2017, среда. 04:46 Хоккей

«Филадельфия Флайерз» разгромил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Шон Кутюрье (22-я минута), Шейн Гостисбер (28), Клод Жиру (34), Дэйл Вейс (37) и Валттери Фильппула (59). Гол престижа за «Флориду» забил Джейми Макгинн (57).

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 51 секунду. Нападающий «Пантер» Евгений Дадонов отыграл 18 минут 22 секунды. Результативными действиями россияне не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
5 : 1 0:0, 4:0, 1:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Кутюрье (Ворачек, Жиру) – 21:05 (5x5), 2:0 – Гостисбер (Симмондс, Хег) – 27:35 (5x5), 3:0 – Жиру (Фильппула, Гостисбер) – 33:22 (5x4), 4:0 – Вейс (Патрик, Конечны) – 36:16 (5x5), 4:1 – Макгинн (Бьюгстад, Врбата) – 56:10 (5x4), 5:1 – Фильппула – 58:23 (en)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Флайерз Флорида Пантерз Евгений Дадонов Иван Проворов
Новости. Хоккей
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