«Филадельфия» разгромила «Флориду», Проворов и Дадонов очков не набрали

«Филадельфия Флайерз» разгромил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Шон Кутюрье (22-я минута), Шейн Гостисбер (28), Клод Жиру (34), Дэйл Вейс (37) и Валттери Фильппула (59). Гол престижа за «Флориду» забил Джейми Макгинн (57).

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 51 секунду. Нападающий «Пантер» Евгений Дадонов отыграл 18 минут 22 секунды. Результативными действиями россияне не отметились.