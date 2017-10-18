«Монреаль» проиграл в 5-й раз подряд, уступив «Сан-Хосе», Кутюр набрал 4 очка

«Сан-Хосе Шаркс» уверенно обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Шаркс» дублем отметился Логан Кутюр (4-я и 34-я минуты), ещё по одному голу забили Джо Павелски (21), Томаш Гертл (29) и Джо Торнтон (60). В активе Кутюра также две результативные передачи. У «Канадиенс» шайбы забросили Джонатан Друен (5) и Ши Уэбер (31).

Таким образом, «Сан-Хосе» одержал вторую победу в пяти матчах сезона. «Монреаль» после победы в стартовой встрече чемпионата с «Баффало» (3:2 Б) потерпел пятое поражение кряду.