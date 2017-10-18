Тренер «Ванкувера»: сложно заменить игрока масштаба Эрикссона

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Луи Эрикссон пропустит от четырёх до шести недель из-за повреждения колена. Хоккеист получил растяжение коленных связок в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (2:5). В текущем сезоне Эрикссон провёл четыре матча и отдал одну голевую передачу.



«Он очень важен для команды и приносит огромную пользу. Его отсутствие станет для нас огромной потерей. Очень сложно заменить игрока такого масштаба. Но это шанс для других ребят», – прокомментировал ситуацию с травмой игрока главный тренер канадской команды Трэвис Грин.

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