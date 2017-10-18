Дмитрий Макаров покинул «Югру», контракт расторгнут по соглашению сторон

«Югра» расторгла контракт с нападающим Дмитрием Макаровым. Действие соглашения между игроком и клубом прекращено по обоюдному согласию сторон. В 19 матчах текущего сезона Макаров набрал в регулярном чемпионате КХЛ 4 очка.

Хоккеист покинул состав команды из Ханты-Мансийска в межсезонье. В сезоне-2016/17 Макаров выступал за «Нефтехимик» и «Салават Юлаев». В общей сложности он провёл 52 матча и набрал в них 14 очков. Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Макаров провёл 520 матчей и набрал в них 294 очка.