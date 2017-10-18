Хайнс: Кучеров и Кейн хороши во владении шайбой, сложно просчитать их действия

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс сравнил форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова и нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна. «Дьяволы» по буллитам переиграли «молний» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ текущего сезона. «Нью-Джерси» же выдал лучший старт начиная с сезона-2008/09.

«Тампа» по буллитам проиграла «Нью-Джерси», Кучеров и Наместников забили по голу

«Думаю, они оба хороши во владении шайбой. Кучеров может забивать, даже при игре в большинстве, изменив угол броска. Их финты, мастерство, умение действовать в быстром темпе являются причинами, по которым они настолько опасны в атаке. Сложно просчитать их действия, они могут быстро менять углы бросков», — сказал Хайнс.