«Магнитка» — ЦСКА: Кошечкина заменили на 4-й минуте, у Капризова 100 очков в КХЛ

На четвёртой минуте матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА вратарь уральской команды Василий Кошечкин был заменён после двух пропущенных шайб — от Кирилла Петрова и Грега Скотта.

Третий гол ЦСКА забил форвард Кирилл Капризов и тем самым набрал своё 100-е очко на уровне КХЛ. Также он поучаствовал в голе Грега Скотта — это было его 99-е очко. На 13-й минуте матча Капризов набрал своё 101-е очко за счёт голевого паса на Максима Шалунова. Помимо ЦСКА в КХЛ Капризов выступал за «Кузню» и «Салават Юлаев».

В настоящее время подошёл к концу первый период матча. ЦСКА ведёт со счётом 4:1.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.