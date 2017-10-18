Емелин: в третьем периоде «Югра» психологически стала удерживать счёт

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин прокомментировал победу над «Амуром» (3:2 ШБ).

«Югра» упустила 2:0, но обыграла «Амур» и прервала 3-матчевую серию поражений

«Амур» одержал четыре победы подряд. Они подошли к матчу уверенные. А мы два периода играли неплохо, но в третьем психологически стали удерживать счёт. Возможно, где-то и я допустил ошибку, не выпустив четвёртое звено после забитого гола. Третьи периоды мы пока, к сожалению, играем неважно. Всё равно поздравляю ребят с победой. Сегодня забил гол защитник Тобиас Виклунд, думаю, это хороший дебют», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Югры» в YouTube.