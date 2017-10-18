Мартемьянов: «Югра» играла «от ножа», «Амур» не проявил таких качеств

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой» (2:3 ШБ). Команда прервала серию побед на отметке в четыре матча.

Емелин: в третьем периоде «Югра» психологически стала удерживать счёт

«Поздравляю «Югру» с победой. Боевая игра. В первых двух периодах мы не выполнили запланированного игрового задания. В третьем периоде достучались до команды, что нужно играть более агрессивно и больше бросать. Ребята завелись и сравняли счёт. Мне понравилось, что «Югра» играла «от ножа». К сожалению, мы не проявили таких качеств. Может быть, в предыдущих матчах мы выпустили много эмоций. Это заслуженная победа соперника», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Югры» в YouTube.