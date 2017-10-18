Харпер: хотел забросить третью шайбу, но предпочёл отдавать передачи Филатову

Нападающий «Лады» Шейн Харпер поделился эмоциями от разгрома «Слована» (5:1). На счету игрока дубль, в том числе и победный гол.



«Можно сказать, что к матчу со «Слованом» мне удалось набрать оптимальные кондиции своей игры. Мне нравится, как действует команда, и я получаю удовольствие от игры, как это и должно быть, когда всё получается и идёт как надо. Игра в звене с Кириллом Капустиным и Никитой Филатовым? У нас получилось очень хорошее звено. С Никитой мы вообще очень хорошие друзья, хорошо понимаем друг друга, поэтому старались не жадничать и отдавали передачи. Может быть, в некоторых моментах стоило бросать, нужно найти оптимальный баланс.



Игра была действительно довольно сложной, но в то же время интересной. Я знаю многих игроков братиславской команды по выступлениям в Северной Америке. В составе есть такие хоккеисты, как Зак Бойчак, Михал Ржепик, Андрей Мезарош и Кэм Баркер. Очень приятно одержать победу над командой, в составе которой есть такие хоккеисты.



Когда счёт стал крупным, соперник начал искать возможности подраться? Это довольно обычная вещь в хоккее. Когда ты проигрываешь, то стараешься что-то изменить, как-то перевернуть ход неудачно складывающегося матча. Поэтому, когда счёт стал очень крупным, этого стоило ожидать.



Я хотел забросить третью шайбу, у меня была пара возможностей в ходе матча, но я предпочёл отдавать передачи Никите Филатову, чтобы он смог забить. Постараюсь сделать хет-трик в другой раз. Главное, что мы одержали победу», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Аболс: счёт не по игре – «Слован» больше, чем «Лада», времени провёл в атаке