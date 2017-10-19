Доус: не давать сопернику возвращаться — «Барысу» надо над этим поработать

Форвард «Барыса» Найджел Доус прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеист пропустил предыдущие четыре матча своей команды. В этом матче на его счету дубль. Хоккеист забросил 20 шайб в 19 матчах и является лучшим снайпером текущего сезона.

«Чувствую себя прекрасно, отдохнул хорошо, счастлив вернуться на лёд. Эти три очка были очень важны. Я хочу забивать всегда, это нужно для победы. Здорово открыть счёт первыми в самом начале и более уверенно продолжать матч.



Что произошло в третьем периоде? Мы делали ошибки, давали им создавать моменты. То, над чем нам стоит поработать, — не давать сопернику возвращаться в игру и отыгрывать шайбы. Нужно лучше уметь закрывать свои ворота, это всегда большой стресс, больше усилий тратим, чем нужно. Наше звено не очень хорошо проявило себя в третьем периоде. Это стресс, когда работу плохо выполняет лидирующее звено, но и второе, и третье должны выполнять её. Нужно быть готовыми играть в обороне плотно в подобных ситуациях и создавать атаки в ответ.



Пушкарёв? Он очень хорошо справлялся, подменяя меня, он всегда отлично смотрится в любом звене, когда кто-то из ребят травмируется, уже который год. Он отличный хоккеист, с опытом игры в Северной Америке, так что он, как всегда, справился. Да и вся команда хорошо играла, хотя в прошлом матче могли сыграть надёжнее. Но сегодня хорошо провели второй отрезок, нужно так играть во всех матчах. Я недолго отсутствовал, примерно неделю. Последние три дня уже катался, и это тоже помогло: пара тренировок, и уже увереннее выходишь на лёд. Теперь немного отдохнём и отправимся в важную поездку.



В этом сезоне неплохо проводим гостевые серии. Не получается взять все очки, и в этот раз тоже будет непросто — предстоит встретиться с сильными соперниками. И, в принципе, перелёты — это непросто. Нужно быть готовыми, будет проверка — предстоящие игры с соперниками», — цитирует Доуса sports.kz.