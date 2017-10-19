Фетисов: даже 3-5 лет назад такой предсказуемости в КХЛ не было

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, спецпредставитель Госдумы по спорту, член Совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов порассуждал на тему сокращения КХЛ.

«Сокращение КХЛ — болезненный процесс, особенно для тех городов и регионов, клубам которых придётся уйти на чуть более низкий уровень. Процесс необходим — и он пойдёт на пользу Лиге. Мы видим, что при нынешнем состоянии российского хоккея мы не готовы сформировать 20 сильных клубов для КХЛ. Проблемы с качественными хоккеистами видим и в Лиге, и в сборной. В КХЛ ещё осенью мы знаем, кто будет бороться за Кубок Гагарина весной. Даже три-пять лет назад такой предсказуемости всё-таки не было.

В своё время мы предлагали спортивному сообществу Евроазиатскую хоккейную лигу. В ЕАХЛ получали места только те хоккейные центры, которые могли гарантировать не только бюджет, но и высокий зрительский интерес в регионе. Многие моменты из проекта ЕАХЛ при своем создании взяла на вооружение КХЛ, но чётких критериев участия Континентальной лигой выработано не было. Из-за этого и появились несколько клубов, которым, наверное, рановато было взлетать на уровень лучшей лиги континента. Если мы хотим видеть КХЛ конкурентной, эффективной лигой, то такие клубы нужно убирать.



Учитывая все геополитические моменты, КХЛ на Дальнем Востоке будет не сокращаться, а расширяться. В политическом и экономическом планах центр уделяет дальневосточным регионам всё большее внимание. Две Зимние Олимпиады пройдут в Пхенчхане и Пекине, у Южной Кореи и Китая появляются серьёзные хоккейные амбиции. Азиатско-тихоокеанский рынок колоссальный, и он стремительно развивается. Наконец, Хабаровск и Владивосток, «Платинум Арена» и «Фетисов Арена», — это территории хоккейных аншлагов. Место Хабаровска и Владивостока в КХЛ не вызывает никаких сомнений. Уверен, что не за горами и создание Тихоокеанского дивизиона КХЛ с клубами Китая, Кореи, возможно, Японии. Это интереснейший проект, Лиге по силам его запустить», — цитирует Фетисова Russia-Hockey.