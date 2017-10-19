Кемпе, Шварц и Каммальери — звёзды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила имена трёх звёзд очередного игрового дня регулярного чемпионата.



Третьей звездой дня признан нападающий «Лос-Анджедлес Кингз» Майкл Каммальери — на его счету 4 (2+2) очка.

Вторая звезда дня – форвард «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц. Он стал автором хет-трика в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).

Первой звездой дня стал форвард «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе. Форвард отметился 4 (3+1) очками в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:1). Это первый хет-трик игрока на уровне НХЛ.