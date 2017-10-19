Чудинов: в «Авангарде» я должен выйти на свой уровень, всё должно быть нормально

Новичок «Авангарда» Максим Чудинов поделился первыми впечатлениями от пребывания в новой команде.

«Спартак» — «Авангард»: Чудинов дебютирует, Осипов сыграет с бывшей командой

«Очень рад быть в новой команде. Буду стараться, работать, помогать выигрывать. Я должен помочь при игре в большинстве. Ну и вообще — я должен выйти на свой уровень, всё должно быть нормально. Олимпиада? До неё ещё есть время. Буду стараться, выкладываться, биться.

Некоторых ребят в команде знал, с остальными познакомился. Одна семья, все друг друга знаем. С главным тренером Скабелкой в основном поговорили по хоккею, как играть.

Со «Спартаком» в защите надо хорошо сыграть. Будут моменты — надо забивать», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Авангарда» в YouTube.