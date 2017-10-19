Жамнов: продолжу находиться на скамейке «Спартака». Надеюсь, это поможет

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал тот факт, что во встрече с «Авангардом» (3:2) он находился на тренерской лавке клуба.



«Для меня это не является чем-то новым, я же и в сборной России стоял на скамейке, и в «Витязе», и в «Атланте». Мы решили с тренерским штабом, что так будет лучше. Нужно было разобраться, в чём причины неудачной игры. Надеюсь, что это поможет. Мы живём одним днём, игра закончилась — готовимся к следующей. Больших планов нет, нужно делать шаг за шагом. В раздевалку я, естественно, заходил, делал всё то же, что делают тренеры. На следующий матч с «Югрой» планируем то же самое, я буду на лавке», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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