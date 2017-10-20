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Василевский: «Тампа» сыграла отлично, я чувствовал себя уверенно весь матч

20 октября 2017, пятница. 08:55 Хоккей

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На счету российского хоккеиста первый в текущем сезоне «сухарь». Василевский отразил 43 броска, это его пятый сухой матч в регулярных чемпионатах за карьеру в НХЛ.

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«Это очень хорошее чувство. Все ребята в «Тампе» отлично сыграли и не позволили сопернику создать много моментов. Я чувствовал себя очень уверенно на протяжении всего матча», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский
Новости. Хоккей
20 октября 2017, пятница
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08:20 Торторелла – о поражении «Коламбуса»: мы не смогли разгадать Василевского
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08:04 Житник: у Шипачёва в «Вегасе» проблемы, он что-то не смог доказать
08:03 «Аризона» потерпела 7-е поражение кряду, уступив «Далласу» с Радуловым
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00:38 Мильштейн: Миронов отправлен в АХЛ для игровой практики, в понедельник вернётся
19 октября 2017, четверг
23:57 Результаты игрового дня МХЛ
23:40 Итоги игрового дня ВХЛ
23:30 Жамнов: продолжу находиться на скамейке «Спартака». Надеюсь, это поможет
23:14 Меньшиков: дефицит центров никак не мешал, «Авангард» сам упустил игру
23:08 Эверберг: Скабелка говорил нам, что нужно переламывать игру, но ничего не вышло
23:01 Скабелка: когда «Авангард» ведёт — 2:0, а выходит такой результат, это неприятно
22:45 Епанчинцев — о Жамнове на скамейке: это было тренерское решение
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22:39 Епанчинцев: ребята верили в победу, но отступать «Спартаку» некуда
22:28 Осипов: мне было тяжело, но я справился психологически, «Спартак» хорошо сыграл
22:05 «Спартак» победил «Авангард» благодаря шайбе Стоа за 20 секунд до конца встречи
21:38 Квартальнов: где-то поджали игроков «Локомотива», но они за это деньги получают
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21:07 «Локомотив» уступил «Нефтехимику» в Ярославле, прервав свою победную серию
20:58 Форвард Шиксатдаров удалён до конца игры с «Локомотивом» за контакт с судьёй
20:48 Веннберг: Панарин и Аткинсон — «мои» игроки, с которыми я хочу играть
20:06 Хедман: Сергачёв проделал хорошую работу, он готов к падениям и взлётам
19:41 Мэттьюс забил 46 голов в первых 89 играх, сравнявшись с Овечкиным и Ковальчуком
19:20 «Спартак» — «Авангард»: на скамейке хозяев присутствует генменеджер Жамнов
18:53 Медведев начнёт матч со «Спартаком» в нападении, Чудинов — в третьей паре защиты
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