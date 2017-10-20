Василевский: «Тампа» сыграла отлично, я чувствовал себя уверенно весь матч

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На счету российского хоккеиста первый в текущем сезоне «сухарь». Василевский отразил 43 броска, это его пятый сухой матч в регулярных чемпионатах за карьеру в НХЛ.

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«Это очень хорошее чувство. Все ребята в «Тампе» отлично сыграли и не позволили сопернику создать много моментов. Я чувствовал себя очень уверенно на протяжении всего матча», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.