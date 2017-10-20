Юньков — о подходе Вестерлунда: много обороны, финская школа

Нападающий «Салавата Юлаева» Михаил Юньков поделился впечатлениями от пребывания в команде и высказался о предстоящем матче с «Автомобилистом».

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«У меня очень положительные впечатления от игры в «Салавате». Мы стараемся, чуть-чуть где-то пока не получается. Работаем на тренировках, тренеры говорят, что и как делать. Пока всё на позитиве, всё отлично.



Особенность подхода Эркки Вестерлунда? Европейский подход, всё на профессионализме, много обороны. Я считаю, это финская школа.

Обстановка внутри коллектива? Нет никакой паники, спокойно работаем, тренируемся. Мы настраиваемся на каждую игру, бьёмся, работаем только на победу», – передаёт слова Юнькова корреспондент «БИЗНЕС Online».