Билялетдинов — об усилении: все вопросы к генменеджеру, он руководит процессом

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Начало встречи — в 19:00 мск. Также тренер затронул тему трансферов и матча с «Магниткой».



«Насколько доволен игрой команды? Сказать, что всё идеально, я не могу. Есть вопросы, которые нам надо ещё отрабатывать и дорабатывать. В целом ребята работают с хорошей отдачей, несмотря на то что были сложные игры, они играли достойно. Может быть, одна игра с «Локомотивом» – она у нас не получилась, так скажем. А остальные игры сыграли хорошо. Я бы так оценил.



Глухов в тройке с легионерами? Потому что мы считаем, что на этом месте Михаил может помочь. Другие сочетания мы уже пробовали – они у нас стабильные. Поэтому решили попробовать.



Усиление? Все вопросы к генеральному менеджеру. У нас есть генеральный менеджер, он руководит этим процессом. На будущее — все вопросы к нему.



Матч с «Магниткой» будет стоять особняком? Вы не акцентируете на этом. Я до выезда говорил: Питер, Питер – все на нём акцентировали. Многие команды играют очень хорошо, и против них надо готовиться, против любой команды нужно готовиться. Поэтому у меня нет такого – «Магнитка» или Питер. Есть соперник, который сегодня будет, к нему надо готовиться серьёзно и решать свою задачу, – передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Бизнес Online».

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