«Ак Барс» — «Трактор»: в первом периоде казанцы забили шесть голов за 10 минут

В первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Ак Барсом» казанская команда забросила шесть шайб уже в первом периоде.

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Счёт в матче открыл Василий Токранов, отличившийся на 7-й минуте. Затем «Ак Барс» реализовал три большинства подряд, авторами голов стали Станислав Галиев, Владимир Ткачёв и Дамир Мусин. Пятую шайбу забросил Михаил Сидоров, шестую – Никита Язьков. Между первым и вторым голами прошло 10 минут 31 секунда.



После третьей пропущенной шайбы вратарь «Трактора» Василий Демченко был заменён на Павла Францоуза.

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Видеообзор первого периода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.