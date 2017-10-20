Лукин подписал двухлетний контракт с «Салаватом» и другие трансферы

«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с форвардом Заком Юйэнем по инициативе клуба. Нападающий Владислав Лукин заключил двусторонний контракт на два года с «Салаватом Юлаевым». ХК «Сочи» и СКА совершили обмен, в результате которого права на Оскара Стеена получили сочинцы, а «армейцы» — права на защитника Константина Чернюка.

Ещё один обмен произошел между «Нефтехимиком» и клубом ВХЛ «Нефтяник». Состав нижнекамцев пополнил защитник Александр Сорокин в обмен на денежную компенсацию. СКА расторг контракт с нападающим Николаем Чебыкиным по соглашению сторон.

Юйэнь провёл в этом сезоне 21 матч и набрал 3 (2+1) очка.

Лукин ранее три года выступал в WHL за «Трай-Сити», в 183 матчах набрав 118 (54+64) очков.

Чернюк выступал в МХЛ за «Динамо» СПб, в 14 матчах сделал две передачи. Сорокин в 15 матчах за «Нефтяник» набрал 7 (3+4) очков, Чебыкин провёл три матча за «СКА-Нева», сделав две передачи.