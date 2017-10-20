«Ак Барс» на домашней площадке разгромил «Трактор», забросив семь шайб

«Ак Барс» на домашней площадке одержал разгромную победу в матче с «Трактором» со счётом 7:1.

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Уже в первом периоде хозяева решили исход матча, забросив шесть шайб за 10 минут. Авторами голов стали Василий Токранов, Станислав Галиев, Владимир Ткачёв, Дамир Мусин, Михаил Сидоров и Никита Язьков. Во второй двадцатиминутке Ткачёв оформил дубль. Единственный гол «Трактора» забил Алексей Кручинин в третьем периоде.



Вратарь «Трактора» Василий Демченко был заменён на Павла Францоуза после трёх пропущенных шайб.

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