Овечкин первым в истории НХЛ забил 20 голов в овертайме за карьеру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме выездного матча с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ) и стал рекордсменом лиги по этому показателю. За всю историю НХЛ Овечкин стал первым, кому удалось забить 20 голов в дополнительное время. На втором месте идёт форвард «Калгари» Яромир Ягр (19), третье занимает бывший нападающий «Нью-Джерси» Патрик Элиаш, четвёртое делят форвард «Чикаго» Мариан Госса, нападающий «Ванкувера» Даниэль Седин, а также завершившие карьеру Сергей Фёдоров и Матс Сундин (по 15).

Овечкин первым из игроков НХЛ достиг отметки в 10 голов в текущем сезоне