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Овечкин: наше звено должно исправить игру «5 на 5», а не ждать большинства

21 октября 2017, суббота. 07:55 Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ) отметил, что его звену с Евгением Кузнецовым и Якубом Враной необходимо улучшать игру в равных составах. Овечкин забросил победную шайбу в овертайме в большинстве.

«Это были важные очки для нас, мы сравняли счёт в концовке третьего периода. Это был важный матч для нас, и мы победили.

Во втором периоде у меня были хорошие моменты, но я два раза не попал по воротам, а ещё Мразек сделал хороший сейв. Наша тройка сегодня сыграла неудачно. Очевидно, что при игре в равных составах мы не делаем то, что должны. Слишком много потерь в средней зоне. Нам надо разобраться, как играть «пять на пять», а не ждать большинства», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.

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А Малкин тоже не промах.

Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Источник: Официальный сайт "Вашингтон Кэпиталз" Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Детройт Ред Уингз Александр Овечкин
Новости. Хоккей
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