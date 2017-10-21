Панарин — о том, что его «тащил» Кейн: имейте уважение, это было не так

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал мнение, что его успехи в «Чикаго Блэкхоукс» были достигнуты только благодаря помощи Патрика Кейна.



«Я тоже делал Кейна лучше? Конечно. Во-первых, я – амбициозный, и в обратное сам поверить не могу. Я реально оцениваю свои силы. Понимаю, что много для этого работал.



Во-вторых, нельзя спорить с тем, что у меня был хороший партнер, который очень сильно мне помогал. Как и я – ему. Получалось у нас здорово. Но не поставили бы к Кейну какого-нибудь Васю Пупкина в первое-второе звено «Чикаго», так? Рядом должен быть форвард, который соответствует его игре.



Поэтому имейте уважение, когда пишете, что это Патрик тащил Артемия на себе. Я же знаю, это было не так», — цитирует Панарина «Советский спорт».

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