Кинэн: «Куньлунь» не смог подобрать ключи к вратарю «Адмирала», забили случайно

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Адмирала» (1:2 Б).



«Была упорная встреча. Вратарь показал великолепную игру. Мы не смогли найти решение, как подобрать ключи к воротам соперника. Забили гол в меньшинстве по случайным обстоятельствам. Но в конце допустили психологическую ошибку. Можно сказать, что это была ошибка в обороне. Конечно, мы разочарованы тем, что заработали всего очко.



Почему покинул расположение команды Зак Юйэнь? Зак молодой игрок, который не очень опытен, а КХЛ — лига очень серьёзная. Для развития китайского хоккея мы решили, что ему будет полезно совершенствовать своё мастерство в Высшей хоккейной лиге, которая тоже очень хорошая и быстро развивается», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Адмирал» отыгрался за 31 секунду до сирены и одолел «Куньлунь» в серии буллитов