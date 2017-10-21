Стиллман: «Адмирал» находится под давлением и счастлив каждому очку

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Фредерик Стиллман рассказал о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (2:1 Б).



«Мы счастливы получить два очка. Это была очень тяжёлая игра для нас, мы пропустили гол в большинстве, упустив шанс забить в формате „5 на 3“. В тот момент было очень непросто.



Можно сказать, что сейчас команда находится под давлением, поэтому мы счастливы каждому набранному очку. В целом сегодня для нас выдался хороший вечер», — передаёт слова Стиллмана корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Адмирал» отыгрался за 31 секунду до сирены и одолел «Куньлунь» в серии буллитов