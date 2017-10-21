Емелин: защитник Валентенко выбыл до конца сезона, у него рецидив травмы

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин поделился впечатлениями после поражения во встрече с московским «Спартаком» (3:4) и рассказал о травме защитника Павла Валентенко.



«Мы трудились, боролись, пыхтели, но много удалений было и это нас сгубило. Изменения в составе связаны с тем, что у нас некоторые игроки приболели, включая Варфоломеева. Поставили тех, кого смогли. Валентенко выбыл до конца сезона, у него рецидив травмы плеча, он уехал в Германию на операцию», — приводит слова Емелина официальный сайт «Спартака».

«Спартак» обыграл «Югру» в Москве, Максвелл оформил дубль