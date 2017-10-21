Епанчинцев: «Спартак» повёл в счёте, но снова наступил на те же грабли

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился впечатлениями после победы над «Югрой» (4:3).



«Сегодня был тяжёлый матч, в том числе и с нашей стороны — второй матч подряд вновь, к сожалению, начинаем очень плохо. Пропустили гол, но ребята молодцы, что переключились. Во втором и третьем периодах создавали очень много моментов, заставляя соперника удаляться. Да, мы не забили в формате «пять на три», но всё равно отработали два большинства и забросили. Вроде повели в счёте — 4:2, но увы, опять наступаем на те же грабли и усложняем себе жизнь. Но то, что выстояли до конца и одержали победу, — молодцы. Поздравляю всех болельщиков с победой и желаю нашим футбольным одноклубникам того же самого — победить.



Будем разбираться внутри коллектива, посмотрим, почему это происходит. Думаю, над нами всё равно довлеет результат — у команды нет права на ошибку. Создаём моменты в первом периоде, и, может, забей мы первыми… Всё-таки это очень важно. Соперник хорошо и самоотверженно оборонялся, блокировал много бросков, уходил в контратаки. В этих ситуациях надо успокоиться, забить первыми и доводить матч до логического завершения в правильном русле. Радует, что ребята играют до конца», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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