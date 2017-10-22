Болельщики «Оттавы» и «Торонто» подрались на трибунах во время матча

На матче между «Оттавой Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс» произошла стычка между болельщиками команд.

Первый инцидент произошёл в начале матча, и тогда всё ограничилось словесной перепалкой. Чуть позже поклонники «Оттавы» вернулись с подкреплением в лице нескольких человек: дело дошло до драки, в результате которой одному фанату «Мэйпл Лифс» досталось несколько крепких ударов. Потасовка была пресечена службой безопасности «Канадиен тайр-центра». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «Оттавы».



Видео драки можно посмотреть в «твиттере» TOMSENS.