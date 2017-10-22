Худобин — о победном голе «Баффало»: меня придавили. Это удаление, а не гол

Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин высказался насчёт победного гола «Баффало Сэйбрз» (4:5 ОТ) в очном матче команд. По мнению Худобина, Райана О Райлли следовало удалить, гол засчитывать нельзя. Российский вратарь отразил 37 бросков из 42 в данном матче.

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«Вы всё видели, ребята. Я считаю, что была задержка, О Райлли мне мешал. Он буквально меня придавил, и сильно. У нас есть судьи, это их решение, но я не получил шанс спасти команду. Может быть, было нарушение и со стороны нашего игрока, но я считаю, что это удаление со стороны игрока соперника, а не гол», — цитирует Худобина официальный сайт НХЛ.

Видео победного гола «Баффало» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.