«Трактор» победил «СЮ» после 1:7 в Казани от «Ак Барса» в предыдущем матче

«Салават Юлаев» на своём льду проиграл «Трактору» и прервал серию побед на отметке в два матча. В 25 матчах сезона уфимцы одержали 13 побед. «Трактор» в предыдущем матче был разгромлен в Казани со счётом 1:7. В 25 матчах сезона челябинцы одержали 12 побед. 26 сентября челябинцы дома взяли верх в очном матче команд со счётом 3:2.



Челябинцы повели в счёте на 11-й минуте матча — отличился Ник Бэйлен. На 15-й минуте «Трактор» забил гол, однако хозяева сделали запрос на положение вне игры. Принято решение: положение вне игры. Гола нет.



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В начале второй трети матча, на второй ее минуте, уфимцы сравняли счёт стараниями Энвера Лисина. На 33-й минуте встречи Энвер Лисин впервые вывел хозяев вперёд. В третьей двадцатиминутке челябинцы сравняли счёт — на 51-й минуте отличился Пол Щехура. На исходе 56-й минуте Линус Виделль во второй раз в матче вывел «Трактор» вперёд. Однако на 58-й минуте встречи Йоонас Кемппайнен вновь сравнял счёт. Встерча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. в серии буллитов челябинцы взяли верх.







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