Язьков — о своём голе в ворота «Магнитки»: потерял равновесие, хорошо, что забил

Форвард «Ак Барса» Никита Язьков прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (4:0).



«Чувствуется доверие со стороны тренерского штаба. Это очень стимулирует выходить, забивать, отдавать, играть на победу.

Играли хорошо сегодня все, даже не знаю, какой момент был переломным. Просто собрались все вместе и вышли настроенными на победу. Выиграли матч, не пропустили ни одного гола. Эмиля Гарипова поздравляю с «сухарём». Заслужил!



Мой гол? Федя Малыхин отдал пас, я посмотрел, что нахожусь на метра полтора впереди защитника, прибавил ногами. Потом закрыл шайбу, бросил, попал подмышку удачно, забил гол. Перед броском маленько потерял равновесие, уже когда бросал. Но хорошо, что забил», — цитирует игрока «БИЗНЕС Online».