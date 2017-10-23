Стиллман: после удачного старта игры случился провал, но «Адмирал» не сдаётся

И.о. главного тренера дальневосточного «Адмирала» Фредерик Стиллман рассказал о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ с китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:2 Б).



«Была неровная для нас игра. Начали мы неплохо, но потом, естественно, случился провал. Мы пропустили два гола, но сумели собраться и снова получить два очка, команда очень рада. „Адмирал“ не сдаётся, и это приятно», — передаёт слова Стиллмана корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.



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«Адмирал» вновь одержал волевую победу над «Куньлунем» в серии буллитов