Александров: игроки «Адмирала» город не смотрели, хотели быстрее восстановиться

Нападающий «Адмирала» Виктор Александров рассказал о победе своей команды в матче с китайским «Куньлунем» (3:2 Б).



«Выиграли две игры, показали характер, не сдались, и это радует. Хорошая победа. Успели ли посмотреть на город? Особо нет, у нас тяжёлая поездка из шести игр. Всё время находились в гостинице, были в своих номерах, проводили тренировки. Мы старались побыстрее восстановиться. Если гуляли, то только кофе попить», — сказал Александров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.

«Адмирал» вновь одержал волевую победу над «Куньлунем» в серии буллитов