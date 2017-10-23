Никита Кучеров стал второй звездой недели в НХЛ, Стэмкос — первая звезда

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших игроков недели.



Третьей звездой стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр, набравший 7 (5+2) результативных баллов в трёх играх.



Второй звездой стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, в четырёх матчах набравший 8 (5+3) баллов за результативность при показателе полезности «+5».



Лучшим игроком недели признан капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, набравший 11 (2+9) очков в четырёх матчах при показателе полезности «+6».

Сбежавший из казармы. Что было бы с Кучеровым, останься он в ЦСКА? Спойлер: ничего хорошего.