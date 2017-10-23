Гулявцев: «Северсталь» не хотела уходить в глухую оборону, просили атаковать

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги матча после победы над «Югрой» (2:0).



«Сегодня плохо вошли в игру. Первый период практически провалили. Нанесли всего четыре броска против двенадцати у «Югры». Где-то подтащил нас Гудачек. Поговорили в перерыве с ребятами в раздевалке. И я считаю, что второй период мы сыграли хорошо. Забили два гола, был неплохой контроль шайбы в зоне атаке. В концовке постарались сыграть по счёту, нам это удалось. Мы не хотели в третьем периоде уходить в глухую оборону. Просили ребят всё равно атаковать. Тем не менее довели матч до победы. Хочу поздравить Юлиуса и команду в целом с сухой победой. Команда сегодня воевала, заработала три очка. Молодцы», — цитирует тренера официальный сайт «Северстали».

Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.