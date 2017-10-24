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Галлан: «Вегас» превзошёл ожидания людей, я впечатлён собранным составом

24 октября 2017, вторник. 18:40 Хоккей

Главный тренер нового клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан высоко оценил игроков своей команды, отметив, что те превзошли ожидания хоккейной общественности. «Рыцари» из семи дебютных матчей выиграли шесть, уступив только в одной встрече.

«Эта команда лучше, чем люди ожидали. Когда я увидел наш состав после драфта расширения, то был весьма впечатлён. Получить такую шестёрку ведущих форвардов на нём не ожидаешь», — приводит слова Галлана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Вегас Голден Найтс Жерар Галлан
Новости. Хоккей
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