«Вегас» вновь отправил Шипачёва в АХЛ

«Вегас Голден Найтс» вновь отправил нападающего Вадима Шипачёва в фарм-клуб, сообщает пресс-служба АХЛ.



Россиянин пропустил старт сезона и успел принять участие только в трёх играх в составе «Голден Найтс», забросив одну шайбу. Его показатель полезности составил "+3". Среднее игровое время Вадима во всех матчах за «Вегас» текущего сезона не превысило 11 минут.

30-летний хоккеист перебрался в НХЛ после сезона-2016/17, подписав с «Голден Найтс» двухлетний контракт на $ 9 млн.

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