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«Вегас» вновь отправил Шипачёва в АХЛ

25 октября 2017, среда. 00:25 Хоккей

«Вегас Голден Найтс» вновь отправил нападающего Вадима Шипачёва в фарм-клуб, сообщает пресс-служба АХЛ.

Россиянин пропустил старт сезона и успел принять участие только в трёх играх в составе «Голден Найтс», забросив одну шайбу. Его показатель полезности составил "+3". Среднее игровое время Вадима во всех матчах за «Вегас» текущего сезона не превысило 11 минут.

30-летний хоккеист перебрался в НХЛ после сезона-2016/17, подписав с «Голден Найтс» двухлетний контракт на $ 9 млн.

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Да, это тот самый парень, который играл в «Авангарде» и «Адмирале».
Источник: AHL Сообщить об ошибке
Теги
Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
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