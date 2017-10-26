Генменеджер «Монреаля» — о провальном старте сезона: не собираюсь паниковать

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен поделился мнением о старте клуба. «Канадиенс» проиграли семь матчей из девяти стартовых.



«Я не собираюсь паниковать и предпринимать какие-либо необдуманные шаги. Всё зависит только от самих игроков. Никто другой не поможет нам исправить ситуацию. У нас сейчас непростой период. Это уже стало психологической проблемой. Я надеюсь, что все мы вместе справимся, найдём выход», — приводит слова Бержевена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Русская неделя в Америке: когда Сергачёв забивает больше Радулова Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.