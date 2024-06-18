Драйзайтль высказался о Бобровском накануне пятого матча финала плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о голкипере «Флориды Пантерз» Сергее Бобровском накануне пятого матча финала плей-офф НХЛ.

«Вероятно, мы сможем извлечь из четвертой игры положительные моменты и попытаться применить их снова в нашем плане на игру. Но, конечно, мы знаем, что они будут немного лучше, и мы тоже можем быть лучше в определённых областях. Бобровский хороший вратарь, и завтра он тоже сделает несколько хороших сейвов», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Напомним, в четвёртом матче серии «Флорида» проиграла со счётом 1:8. В этой встрече Бобровский пропустил пять шайб и был заменён.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «»Флориды». Следующим матч состоится в ночь на 19 июня.

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