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Драйзайтль высказался о Бобровском накануне пятого матча финала плей-офф НХЛ

Драйзайтль высказался о Бобровском накануне пятого матча финала плей-офф НХЛ
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о голкипере «Флориды Пантерз» Сергее Бобровском накануне пятого матча финала плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 5-й матч
19 июня 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вероятно, мы сможем извлечь из четвертой игры положительные моменты и попытаться применить их снова в нашем плане на игру. Но, конечно, мы знаем, что они будут немного лучше, и мы тоже можем быть лучше в определённых областях. Бобровский хороший вратарь, и завтра он тоже сделает несколько хороших сейвов», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Напомним, в четвёртом матче серии «Флорида» проиграла со счётом 1:8. В этой встрече Бобровский пропустил пять шайб и был заменён.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «»Флориды». Следующим матч состоится в ночь на 19 июня.

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