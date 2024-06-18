Тарасенко – о Бобровском: думаю, что он способен вернуться, Сергей очень силён морально

Нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко высказался о соотечественнике и партнёре по команде, голкипере Сергее Бобровском накануне пятого матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

«Я думаю, что он способен вернуться, он очень силён морально. В течение многих лет он много работал над своей психологической стойкостью, и с ним просто приятно находиться рядом. Он всегда заботится о своих товарищах по команде, всегда в хорошем настроении, и просто приятно находиться рядом с ним», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Напомним, в четвёртом матче серии «Флорида» проиграла со счётом 1:8. В этой встрече Бобровский пропустил пять шайб и был заменён.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «»Флориды». Следующий матч состоится в ночь на 19 июня.

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