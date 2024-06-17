Новый клуб НХЛ «Юта» подписал первого игрока

Инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Крис Джонстон в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что новый клуб «Юта» подписал соглашение с первым игроком. Им стал шведский нападающий Ноэль Норд.

С ним заключён контракт новичка сроком на три сезона.

На драфте НХЛ — 2023 19-летний хоккеист был выбран «Аризоной Койотс» в третьем раунде под общим 72-м номером. Прошлый сезон Норд провёл в Шведской хоккейной лиге, в составе «Брюнес». Он принял участие в 50 встречах, в которых набрал 15 (6+9) очков. Также нападающий сыграл в 15 матчах молодёжной команды «Брюнеса» и набрал 22 (10+12) балла за результативность.

Напомним, ранее «Юта» носила название «Аризона Койотс». После переезда клуба в соответствии с соглашением, заключённым в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе, были переданы новой команде.

Команда будет выступать на современной 16-тысячной арене. При этом планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.