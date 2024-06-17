«Так бывает». Бобровский высказался о пяти пропущенных шайбах в матче с «Эдмонтоном»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о своём состоянии после четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз», в котором он пропустил пять шайб за 25 минут и был заменён.

«Так бывает. Я стараюсь жить настоящим моментом, неважно, хорошо это или плохо. Вы просто переходите к следующему этапу.

Всё так, как есть. Это хоккей. У них хорошая команда, хорошее нападение. Это часть пути. Мы готовимся к следующей игре. Мы будем соревноваться и бороться», — приводит слова Бобровского The Palm Beach Post.

Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли.

Следующий матч соперников состоится 19 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.