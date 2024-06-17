Коньков: в следующем матче «Флорида» заберёт кубок

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что «Флорида Пантерз» закончит финальную серию Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз» в пятом матче.

«Счёта 4-0 не будет. До финала добрались серьёзные команды. «Флорида» почувствовала, что может выиграть серию, поэтому расслабилась. Такое бывает, что до конца могут не сражаться в подобных играх. Но я всё равно считаю «Флориду» фаворитом в серии. Она может закончить серию дома. В следующем матче «Флорида» заберёт кубок», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в серии с «Эдмонтоном» со счётом 3-1 и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли.

Следующий матч соперников состоится 19 июня, в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.